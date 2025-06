POL-EU: Kind auf Fahrrad touchierte Pkw

Euskirchen (ots) - Ein Mann betrat am Dienstag (24. Juni) um 19.46 Uhr eine Tankstelle in der Kölner Straße in Euskirchen und fragte nach einem Toilettenschlüssel. Kurze Zeit später kam er zurück in den Verkaufsraum, legte einen Turnbeutel auf den Tresen und forderte unter Vorhalt eines Messers eine Mitarbeiterin auf, die Tageseinnahmen aus der Kasse zu geben. Anschließend flüchtete der Mann mit der Beute zu Fuß ...

mehr