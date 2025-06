Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durchsuchungsmaßnahmen nach schwerem Bandendiebstahl - Betäubungsmittel sichergestellt

Euskirchen (ots)

Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen schweren Bandendiebstahls hat die Kriminalpolizei Euskirchen am Mittwochmorgen (25. Juni) Durchsuchungsbeschlüsse in vier Wohnungen in der Euskirchener Innenstadt vollstreckt.

Hintergrund der Maßnahmen sind Ermittlungen gegen mehrere Tatverdächtige, denen vorgeworfen wird, gemeinschaftlich Ware (Werkzeug und motorisierte Zweiräder) im unteren fünfstelligen Euro-Bereich aus einem Lager eines Unternehmens im Stadtgebiet Euskirchen entwendet zu haben.

Die Durchsuchungen wurden in den frühen Morgenstunden auch unter Einsatz einer Hundertschaft durchgeführt. Dabei konnte zwar kein mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden, jedoch stießen die Ermittler in einem der durchsuchten Objekte auf eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel.

Die Tatverdächtigen sind Männer im Alter zwischen 19 und 49 Jahren, allesamt mit Wohnsitz in Euskirchen.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell