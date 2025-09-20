Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hagen (ots)

Am 19.09.2025 kam es um 20:37 Uhr in Hagen, Stadtteil Mittelstadt, zu einem Verkehrsunfall. Bei der Kollision mit einem Pkw wurde ein Fußgänger schwer verletzt. Der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr Hagen war eingesetzt.

Die 69-jährige Fahrzeugführerin aus Bochum befuhr mit ihrem Pkw Renault Modus die Badstraße vom Kreisel Holmüllerstraße in Richtung Emilienplatz. In Höhe der Querungshilfe kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Fußgänger aus Balve, welcher die Fahrbahn aus Sicht der Autofahrerin von rechts nach links überqueren wollte. Der Fußgänger wurde aufgeladen. Bei diesem Aufprall erlitt er schwere Verletzungen. Die Rettungskräfte brachten ihn in ein Hagener Krankenhaus. An dem Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen. Vor Ort wurden Zeugen des Vorfalles befragt. Eine Verkehrsunfallanzeige wurde gefertigt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Badstraße gesperrt werden. (rd)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell