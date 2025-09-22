PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Hagener Staatsanwaltschaft und Polizei - Festnahme nach Tötungsdelikt in Kierspe

Hagen | Märkischer Kreis (ots)

Am Sonntag (21.9.2025) kam es gegen 21:10 Uhr in der Hauptstraße in Rönsahl (Kierspe, Märkischer Kreis) zu einem Streit zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Ermittlungen ging der Auseinandersetzung ein Beziehungsstreit voraus. Ein 56-Jähriger griff mit einer Holzlatte einen 51-Jährigen an. Dieser zog ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein. Der 56-Jährige verstarb trotz Reanimationsversuchen der durch Zeugen herbeigerufenen Rettungskräfte noch am Tatort. Der 51-Jährige wurde durch die Polizei am Einsatzort widerstandslos festgenommen und das mutmaßliche Tatwerkzeug sichergestellt. Die Hagener Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Hagener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft prüft die Beantragung eines Haftbefehls. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
