POL-HA: Nach Kneipenrandale: 46-Jähriger muss ins Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitagabend (19.09.2025) randalierte ein 46-Jähriger in einer Kneipe an der Hochstraße und provozierte andere Gäste.

Die alarmierten Einsatzkräfte erschienen gegen 23.30 Uhr an der Kneipe, vor der sich mehrere Personen stritten. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Kneipe hielt einen Mann fest, der einen betrunkenen und aggressiven Eindruck machte. Der 46-Jährige hatte sich laut Zeugenaussagen zuvor mit anderen Gästen anlegen wollen und verhielt sich auch gegenüber den Beamten unkooperativ und provokant. Trotz mehrerer Aufforderungen, sich zu beruhigen, ging er bedrohlich auf die Einsatzkräfte zu, woraufhin er zu Boden gebracht wurde und sie ihm Handschellen anlegten. Die Polizisten nahmen den Randalierer zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. (rst)

