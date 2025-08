Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach Messerangriff im Heubergpark

Wesel (ots)

Am Montag gegen 19.30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Heubergpark, bei der ein 40-jähriger Weseler leicht verletzt wurde.

Der 40-Jährige nahm in dem Park Schreie einer Frau wahr. Als er nachschaute, woher genau sie kamen, griff ihn eine Personengruppe an. Ein Mann stach mit einem Messer in Richtung seines Körpers, sodass er am Arm getroffen und leicht verletzt wurde.

Die Personengruppe flüchtete. Diese sucht nun die Kriminalpolizei. Nach Angaben des Weselers ist der Mann mit dem Messer etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,90 Meter groß. Er hat eine dunkle Hautfarbe. Darüber hinaus trug er eine orange Brille, ein buntes T-Shirt und eine bunte, kurze Hose.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Nord in Wesel unter der Telefonnummer 0281 / 107-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250804-2052)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell