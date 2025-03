Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Anhänger von Baustelle entwendet

Nordhausen (ots)

In der Freiheitsstraße wurde in der Zeit von Samstag 16.00 Uhr und Montag 10.50 Uhr ein Autoanhänger entwendet. Es handelt sich bei dem Beutegut um einen Mulden-Anhänger des Typs Pongratz DC Kipper in der Farbe Silber. An dem Anhänger war das Kennzeichen DO-FX 1006 angebracht. Es ist anzunehmen, dass das Nummernschild nicht mehr angebracht ist. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0075669

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell