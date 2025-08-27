Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruchsversuch in Ötisheim - Zeugenaufruf

Mühlacker (ots)

Am Dienstagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in Ötisheim einzubrechen. Hierbei ist er bemerkt worden und geflüchtet.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangte der Unbekannte, gegen 5 Uhr, in ein Wohnanwesen im Falkenweg. Beim Versuch, die Wohnungseingangstüre aufzuhebeln, verursachte er Lärm, wodurch der Wohnungsnehmer aufmerksam wurde und der Täter in unbekannte Richtung flüchtete.

Der unbekannte wird als etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

