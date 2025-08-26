Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Wendender Pkw-Fahrer verursacht Auffahrunfall und flüchtet - Zeugenaufruf

Neulingen (ots)

Ein bislang unbekannter Renault-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 15 Uhr die K4531 von Ispringen kommend in Fahrtrichtung Neulingen-Göbrichen. Kurz vor dem dortigen Industriegebiet vollzog der unbekannte Fahrer nach bisherigem Ermittlungsstand einen Wendevorgang, weshalb die darauffolgenden Pkw eine Gefahrenbremsung einleiten mussten. Während die zwei direkt dahinterfahrenden Pkw noch rechtzeitig zum Stillstand kamen, konnte eine 52-jährige Kia-Fahrerin den Zusammenstoß mit dem vor ihr fahrenden Pkw eines 24-Jährigen nicht verhindern. Beide Beteiligte wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden vom Unfallort abgeschleppt.

Der wendende Pkw entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sach- und Personenschaden zu kümmern. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um einen Renault der Marke Clio gehandelt haben soll. Auch der hinter dem Renault folgende Pkw, vermutlich ein weißer Pkw der Marke Kia, entfernte sich anschließend.

Die Polizei bittet Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben sowie den Kia-Fahrer, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231/ 186-3211 zu melden.

Sabrina Zimmer, Pressestelle

