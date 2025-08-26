Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Randalierer leistet Widerstand und verletzt Polizeibeamten

Baiersbronn (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00:30 Uhr, wurden Beamte des Polizeireviers Freudenstadt nach Schönmünzach alarmiert. Hintergrund war eine Auseinandersetzung zwischen einer jungen Frau und ihrem männlichen Besucher, bei der sich Nachbarn durch lautstarkes Streitgeschehen und zu laute Musik gestört fühlten und die Polizei verständigten.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf den offensichtlich stark alkoholisierten Mann, der sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht beruhigen ließ und das Verlassen der Wohnung verweigerte. Der Proband reagierte zunehmend aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamtinnen und Beamten.

Im Zuge der notwendigen polizeilichen Maßnahmen musste der Mann schließlich geschlossen und aus der Wohnung verbracht werden. Dabei setzte er sich mit massiver körperlicher Gewalt zur Wehr, schlug und trat um sich und verletzte einen Beamten so, dass dieser seinen Dienst nicht fortsetzen konnte und ärztlich behandelt werden musste.

Der Randalierer wurde nach einer medizinischen Erstversorgung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, wo er seiner weiteren Betreuung zugeführt wurde.

Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.

