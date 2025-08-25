Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Freudenstadt) Horb am Neckar - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Rottweil und des PP Pforzheim - Nach versuchtem Tötungsdelikt - Tatverdächtiger wird vorläufig festgenommen

Horb am Neckar (ots)

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es am frühen Montagmorgen, gegen 01:40 Uhr, im Bereich der Horber Innenstadt in der Nähe des Marktplatzes zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 27-jährigen Mann und zwei Frauen im Alter von 31 und 41 Jahren.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige unvermittelt mit einem Metallpfosten auf die beiden Frauen eingeschlagen haben. Hierbei erlitt die 41-Jährige lebensgefährliche Verletzungen, die 31-Jährige wurde schwer verletzt. Beide Geschädigten befinden sich derzeit in stationärer Behandlung.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst vom Tatort, konnte jedoch im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch Einsatzkräfte festgenommen werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wird der Beschuldigte einem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Dieser entscheidet über die Anordnung von Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Motivlage sowie zu den genauen Tatumständen, dauern an und werden durch die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Pforzheim in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Rottweil geführt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 1864444 zu melden.

Sabine Mayländer, Staatsanwaltschaft Rottweil

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim

