Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Gemeinsame Pressemitteilung der StA Rottweil und des PP Pforzheim - Nach versuchtem Tötungsdelikt: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Horb am Neckar (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Rottweil wurde der dringend tatverdächtige 27-Jährige am Dienstag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Rottweil vorgeführt. Dieser erließ wegen des Verdachts des versuchten Totschlags sowie aufgrund bestehender Fluchtgefahr Haftbefehl, der im Anschluss in Vollzug gesetzt wurde.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-jährigen eritreischen Staatsangehörigen, der sich seither in Untersuchungshaft befindet. Es handelt sich hierbei um einen Asylbewerber, der seit 2015 in Deutschland lebt und hier auch gearbeitet hat.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der Beschuldigte am frühen Montagmorgen auf dem Horber Marktplatz einen Metallpfosten, der als Abgrenzung diente, an sich genommen und damit auf zwei Frauen eingeschlagen haben. Das genaue Tatmotiv ist weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Freudenstadt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Rottweil.

Zwischenzeitlich besteht für die 41-jährige Geschädigte, die zunächst in Lebensgefahr schwebte, keine akute Lebensgefahr mehr.

Sabine Mayländer, Staatsanwaltschaft Rottweil

Alexander Uhr, Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell