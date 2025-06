POL-RE: Datteln: Frau bei Brand schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Im Kreuzungsbereich der Aegidistraße mit der Scharnhölzstraße kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Eine 19-jährige Autofahrerin aus Essen war gegen 23:30 Uhr auf der Aegidistraße in Richtung Horster Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr eine 42-jährige Autofahrerin aus Bottrop auf der Scharnhölzstraße in Richtung A2. Nach ersten ...

