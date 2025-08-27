Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Gartenhütte: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Calw-Heumaden (ots)

Eine Gartenhütte in Calw-Heumaden ist in der Nacht von Montag auf Dienstag von Einbrechern heimgesucht worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter in der Zeit zwischen 22 Uhr und 7 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem auf einem in der Rühlinstraße bewohnten Grundstück befindlichen Gartenhaus. Hieraus entwendeten die Unbekannten ein graues E-Bike der Marke Cube. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht näher gesagt werden. Die Höhe des entwendeten Diebesguts lässt sich auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag beziffern. Möglicherweise könnten weitere Gartenhäuser Ziel der Eindringlinge gewesen sein.

Das Polizeirevier Calw hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 07051 161-3511 zu melden.

Silas Lindörfer, Pressestelle

