POL-HA: Unbekannter Beifahrer zeigt Mittelfinger und wirft Gegenstand auf Auto

Hagen-Wehringhausen (ots)

Als zwei junge Frauen am Sonntagabend (21.09.2025) durch Wehringhausen fuhren, zeigte ihnen ein Beifahrer in einem Transporter den Mittelfinger und warf anschließend einen Gegenstand auf ihr Auto.

Die beiden Frauen im Alter von 18 und 20 Jahren fuhren kurz vor Mitternacht mit einem blauen Kia Picanto auf der Wehringhauser Straße in Richtung Haspe. Auf Höhe der Schwanenstraße schloss ihnen ein weißer Transporter mit Hagener Kennzeichen auf. Der Beifahrer, der sein Fenster heruntergelassen hatte, schrie zunächst etwas Unverständliches. Vor einer roten Ampel fuhr der Transporter dann neben den Kia. In dieser Position schaute der Beifahrer die Frauen an und zeigte ihnen den Mittelfinger. Im weiteren Verlauf nahmen die Frauen einen lauten Knall wahr, der mutmaßlich durch einen geworfenen Gegenstand erzeugt wurde. Die Frauen erschraken und meldeten den Vorfall der Polizei, die sich zur Halteranschrift des Transporters begab, jedoch keine Person antreffen konnte. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Beleidigung und versuchter Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen.

Der bislang unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, dunkler Vollbart, bekleidet mit einer weißen Basecap, spricht gebrochenes Deutsch. Hinweise werden jederzeit telefonisch von der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegengenommen. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

