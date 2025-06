POL-PIWFB: Verkehrsunfallflucht

Schauerberg (ots) - Am 03.06.25 gegen 12:00 Uhr geriet ein Walliser Schwarznasenschaf in Panik, als Schafe des Nachbarn sich näherten. Es nahm Reißaus und flüchtete mit einem weiteren Schaf des Nachbarn von Schauerberg in Richtung Harsberg. Da das Tier bis zum 04.06.25 nicht aufgefunden werden konnte, wandte sich die Tierhalterin an die Polizei. Sie bittet um Verständigung, falls das Tier gesichtet wird. ...

