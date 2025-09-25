Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd

Rhein-Neckar-Kreis: Serie von Diebstählen aus Autos - Zeugenaufruf sowie Handlungsempfehlung

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit dem 21.09.2025 kommt es im Bereich Bammental und Neckargemünd in den Abend- und Nachtstunden vermehrt zu Diebstählen aus unverschlossenen Autos. Betroffen sind aktuell die folgenden Straßen: Tobiasbuckel, Kurpfalzring, Postweg, Alter Hofweg und Am Blumenstrich. In den meisten Fällen konnten die Täter glücklicherweise keine Wertsachen in den betroffenen Fahrzeugen auffinden.

Aus diesem Anlass weist das Polizeipräsidium Mannheim darauf hin, abgestellte Fahrzeuge immer abzuschließen und darauf zu achten, dass keine Wertsachen im Fahrzeug zurückbleiben. Achten Sie zudem darauf, dass alle Fenster und Schiebedächer geschlossen sind. Stellen Sie Ihr Fahrzeug an einer gut einsehbaren und beleuchteten Örtlichkeit ab. Weitere Tipps zur Vorbeugung von Diebstählen aus Fahrzeugen finden Sie unter www.polizei-beratung.de

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Telefonnummer 06223 92540 zu melden.

