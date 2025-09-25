Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf

Rhein-Neckar-Kreis: Totalschaden und Verletzte nach Missachtung von Rotlicht

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein 33-jähriger BMW-Fahrer befuhr am 24.09.2025 gegen 08:45 Uhr die L723 in Richtung Wiesloch und übersah beim Abbiegevorgang nach links in Richtung Walldorf die rot zeigende Ampel. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, in Richtung Hockenheim fahrenden, Mercedes-Benz. Durch die Kollision mit dem Gegenverkehr wurde der BMW abgewiesen und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der 43-jährige Mercedes-Fahrer sowie dessen Beifahrer wurden leicht verletzt. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, war der Beifahrer möglicherweise nicht angegurtet. Der Beifahrer musste zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf mindestens 20.000 Euro beziffert. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

