Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnanwesen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Wohnanwesen in der Straße Am Michelsgrund.

Bisherigen Ermittlungen zufolge wurde zwischen Mittwochnachmittag gegen 16:30 Uhr und Donnerstagfrüh gegen 01:30 Uhr eine Tür eines Wohnhauses aufgehebelt, nachdem das Vorhaben, eine Scheibe einzuschlagen, gescheitert war. Im Inneren betrat der oder die Unbekannte mehrere Räume und suchte in darin befindlichen Schränken und Kommoden nach Wertgegenständen. Ob sie fündig wurden und wie hoch der entstandene Gesamtsachschaden ist, wird derzeit von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

