Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 (ots)

Beträchtlicher Sachschaden entstand am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der A 5 bei Hirschberg.

Ein 28-jähriger Mann war kurz vor 21 Uhr mit seinem BMW auf der linken Fahrspur der A 5 in Richtung Darmstadt unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim verlor er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Nachdem sich der BMW mindestens einmal um die eigene Achse gedreht hatte, prallte das Auto in die rechten Leitplanken. In der weiteren Folge schleuderte das Fahrzeug über beide Fahrstreifen nach links, erfasste dabei einen Transporter im Heckbereich und einen Mercedes im Frontbereich.

Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Der BMW und der Mercedes waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Transporter blieb fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von fast 40.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und anschließenden Fahrbahnreinigung musste vorübergehend die linke Fahrspur gesperrt werden. Hierdurch ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell