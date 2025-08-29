PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizei Verden
Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Pkw brennt - Polizei ermittelt

Oyten. Am Freitagmorgen, gegen 00.50 Uhr, kam es zu einem Brand eines Pkw Seat auf einem Parkplatz in der Straße Schwarzer Weg. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr erlosch das Feuer im Pkw jedoch eigenständig, so dass kein größeres Feuer ausbrach. Dennoch wurde der Pkw total zerstört. Der Schaden wurde von der Polizei auf 40.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Polizei ermittelt nun in alle Richtungen. Wer Hinweise zu der Tat geben könnte, melde sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04202/996-0.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer

Verden. Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw kam es am Donnerstagmorgen gegen 07.30 Uhr an der Einmündung Halsestraße und Hamburger Straße. Eine 30-jährige Citroen-Fahrerin wollte von der Halsestraße nach rechts in die Hamburger Straße abbiegen. Dabei übersah sie das von rechts kommende mit dem Fahrrad fahrende Kind. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Kind leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Ungewöhnlicher Einbruch - Täter hebeln Balkontür im Obergeschoss auf

Ritterhude. Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend in der Zeit von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr Zutritt zu einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Dammstraße. Über einen vier Meter hohen Stützpfeiler gelangten sie zunächst auf den Balkon, hebelten dort die Tür zur Wohnung auf und gelangten so in die Wohnung. Diese wurde dann nach Wertgegenständen durchsucht. Hierbei konnte dann letztendlich Schmuck und Bargeld entwendet werden. Die Täter verschwanden unerkannt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, melde sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04791/3070.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
André Geske
Telefon: 04231/806-104
E-Mail: pressestelle@pi-ver.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

