Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung Polizei Verden

Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Zusammenstoß zwischen Pkw und Quad - Quadfahrerin verletzt

Thedinghausen. Am Dienstag, gegen 15.30 Uhr, kam es auf der Achimer Landstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Quad und einem Pkw. In Höhe des dortigen Klärwerkes musste ein Pkw-Fahrer verkehrsbedingt anhalten. Diesen Umstand bemerkte eine 23-jährige Quadfahrerin zu spät, führte noch eine Gefahrenbremsung durch und wich dem haltenden Pkw aus. Hierbei geriet sie in den Gegenverkehr und stieß mit dem Pkw eines entgegenkommenden 55-jährigen Renault-Fahrer zusammen. Zum Glück blieb es nur bei leichten Verletzungen der Quadfahrerin. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 5000 Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrradfahrer - Fahrradfahrer verletzt

Achim. Am Dienstag, gegen 19.45 Uhr, ereignete sich auf der Verdener Straße, Höhe Bahnhofstraße, ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 56-jährige Skoda-Fahrerin bog von der Bahnhofstraße nach links in die Verdener Straße ab. Hierbei übersah sie den von rechts kommenden 67-jährigen Radfahrer, der auf der Straße von der Verdener Straße nach links in die Bahnhofstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sich der Radfahrer leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von 3500 Euro.

Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Scooter - E-Scooter-Fahrer gestürzt und abgehauen

Oyten. Am Dienstag, gegen 17.00 Uhr, kam es in der Straße Am Friedhof zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der bisher unbekannte Fahrer eines E-Scooters fuhr von einem Parkplatz auf die Straße Am Friedhof. Hierbei übersah er jedoch den bevorrechtigten Pkw eines 50-jährigen BMW-Fahrers. Dieser leitete zwar noch eine Vollbremsung ein, um einen Crash zu vermeiden, dennoch kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch der E-Scooter-Fahrer stürzte. Anschließend stieg der Fahrer wieder auf seinen E-Scooter und flüchtete vom Unfallort. Der Schaden am BMW wurde von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Wer Angaben zum Unfall geben kann, melde sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 04202/996-0.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zusammenstoß im Gegenverkehr - zwei Verletzte

Schwanewede. Am Dienstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, befuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer die Straße Heidkamp und wollte nach links in die Straße Langenberg abbiegen. Hierbei übersah er den Vorrang eines entgegenkommenden 62-jährigen Mercedes-Fahrers. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 6500 Euro.

