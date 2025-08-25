PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zeugenaufruf

Verden (ots)

Bereits am Dienstag, den 12. August, ereignete sich zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr auf einem Betriebsgelände an der Kreuzung Max-Planck-Straße/Borsteler Dorfstraße in Verden ein ungewöhnlicher Vorfall: Drei Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen befuhren das Firmengelände, auf dem sich aktuell eine Baustelle befindet. Aus den Fahrzeugen stiegen mehrere Männer aus, die sich offensichtlich aufmerksam in diesem Bereich umsahen und sogar noch versuchten, in ein Gebäude zu gelangen. Nach Ansprache durch einen Mitarbeiter, der zuvor das Geschehen beobachtet hatte, verließen die Personen das Gelände schlagartig mit ihren Fahrzeugen.

Die Polizei Verden bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Kennzeichen, den Fahrzeugtypen oder der Beschreibung der Personen geben können oder zur Tatzeit andere verdächtige Feststellungen getroffen haben, sich umgehend unter Telefon 04231/8060 bei der Polizei Verden zu melden. Ihre Mithilfe ist von großer Bedeutung zur Aufklärung des Vorfalls.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Helge Cassens
Telefon: 04231/806-107
https://www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ
www.instagram.com/polizei.verden.osterholz
www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell

