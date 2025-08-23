Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz für den 23.08.2025

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Brand an Bahnstrecke

Langwedel. Gegen 23:00 Uhr wurde der Feuerwehr und der Polizei ein Brand an der Bahnanlage im Bereich Langwedel-Förth gemeldet. Erste Überprüfungen ergaben, dass entlang der Bahnstrecke Langwedel - Visselhövede das Unterholz entlang der Bahntrasse brannte. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen

Bereich PK Achim

Diebstahl aus Schuppen

Thedinghausen. Von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag wurde durch bislang unbekannte Täter ein Schuppen im Heesenweg in Beppen, aufgebrochen. Durch die Täter konnten hauptsächlich Gartengeräte erlangt werden. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Einbruchdiebstahl in Bauernhaus

Riede. Am Freitagvormittag kam es zu einem Einbruch in der Bremer Straße in Riede. Durch ein rückwärtig gelegenes Fenster gelangten die unbekannten Täter in ein Bauernhaus, um so Bargeld und Schmuck zu entwenden. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

Wohnungsbrand mit Verletzten

Achim. Am Freitagabend kam es im Heimstättenweg in Baden in einem Mehrparteienhaus zu einem Wohnungsbrand. Gegen 19:20 Uhr brach nach ersten Erkenntnissen in einer Erdgeschosswohnung ein Feuer aus. Die Ursache ist bislang unklar. Zum Zeitpunkt des Brandes waren die Mieter der brandbetroffenen Wohnung ortsabwesend. Zwei weitere Bewohner des Hauses erlitten durch das Einatmen von Rauchgas leichte Verletzungen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, dennoch ist die Wohnung vorerst unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Bereich ESD-BAB Langwedel

Keine presserelevanten Mitteilungen

Bereich PK Osterholz

Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Ritterhude. Am Freitagmorgen, ereignete sich auf der Bremer Landstraße (B74) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der 45-Jährige Fahrzeugführer des Pkw VW befuhr die Bremer Landstraße und beabsichtigte in Fahrtrichtung Bremen auf die B74 einzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden 30-Jährigen mit dessen Pkw Hyundai. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei der 45-Jährige sich leicht verletzte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000EUR.

