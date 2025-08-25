Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Auffahrunfall: Vier Autos beteiligt - Ermittlungen gegen 40-Jährigen

Langwedel/Etelsen. Hoher Sachschaden entstand am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Etelser Straße. Ein VW-Fahrer fuhr hier auf einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf auf, der durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor geparkten VW Polo und dieser wiederum auf einen VW Taigo geschoben wurde. Der Schaden an den vier Volkswagen beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Der mutmaßliche Unfallfahrer entfernte sich zu Fuß vom Unfallort, konnte jedoch kurze Zeit später unverletzt an seinem Wohnort angetroffen werden. Gegen den 40-jährigen Mann leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein, außerdem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, da er alkoholisiert war. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und veranlassten eine Blutentnahme.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell