Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raub unter Vorhalt eines Messers - Zwei Festnahmen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag, 30. Mai 2025, hatte sich ein 21-jähriger Mann aus Herne in den frühen Morgenstunden zu einem Sextreffen mit einer unbekannten Frau über das Internet verabredet. Der 21-Jährige wartete gegen 3 Uhr am verabredeten Treffpunkt in Rotthausen, als die Frau, eine 34-jährige Gelsenkirchenerin, erschien. Da zuvor auch über Geld gegen sexuelle Handlungen gesprochen worden war, forderte die Frau den Herner auf, ihr sein mitgeführtes Bargeld vorzuzeigen. Kurz nachdem er der Aufforderung nachgekommen war, erschien ein Mann und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe des Geldes. Der Herner übergab das Bargeld und sowohl die Frau als auch der Tatverdächtige, ein 29-jähriger Gelsenkirchener, entfernten sich danach von der Tatörtlichkeit. Alarmierte Polizeibeamte erkundigten sich nach der Täterbeschreibung und nahmen das tatverdächtige Duo im Umkreis des Tatortes vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell