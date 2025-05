POL-GE: Steine auf Auto geworfen - Wer war Zeuge?

Gelsenkirchen (ots) - Ein mutmaßlicher Gewinn im Eurojackpot hat eine Seniorin um Bargeld gebracht. Ein Unbekannter kontaktierte die 85-jährige Gelsenkirchenerin bereits am Donnerstag, 22. Mai 2025, und verkündete ihr den Lotterie-Gewinn in Höhe von 300.000 Euro. Um diesen zu erhalten, müsse die 85-Jährige jedoch noch Notarkosten in vierstelliger Höhe übernehmen. Diese solle sie in Form von Apple-Gutscheinkarten ...

