POL-K: 250612-3-K Schwerpunktkontrollen in der Kölner Innenstadt - Betäubungsmittel und gestohlenes Fahrrad sichergestellt - Diverse Strafanzeigen

Bei gezielten Schwerpunktkontrollen in der Kölner Innenstadt hat die Polizei Köln am Mittwoch (11. Juni) erneut umfangreiche Maßnahmen zur Bekämpfung von Betäubungsmittelkriminalität, Ordnungsverstößen und zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit durchgeführt. Ein besonderer Fokus lag auf dem Bereich rund um die Baumstraße und den Neumarkt. Die Polizistinnen und Polizisten in Zivil und in Uniform nahmen insbesondere die Bereiche Baumstraße, Kronengasse, Spinnmühlengasse und der Josef-Haubrich-Hof in den Blick.

Einige Sachverhalte in Kürze:

- Drogenhandel in der Baumstraße beobachtet:

Zivilkräfte beobachteten wie ein 35-Jähriger einem 46-Jährigen Bubbles mit Kokain übergab. Bei beiden stellten die Beamten Drogen sowie Bargeld in dealtypischer Stückelung sicher und fertigten entsprechende Strafanzeigen.

- Heroinfund am Cäcilienkloster:

Bei einem 30-jährigen Mann stellten die Beamten Heroin sicher. Strafanzeige.

- Drogendealer in der Spinnmühlengasse gestellt:

Einen weiteren mutmaßliche Drogenverkauf beobachteten die Einsatzkräfte in der Spinnenmühlengasse. Bei der Durchsuchung des 25 Jahre alten Verdächtigen, fanden die Polizisten unter anderem Heroin und rund 460 Euro Bargeld in kleiner, dealertypischen Stückelung. Außerdem stellten sie ein gestohlenes Fahrrad sicher in unmittelbarer Nähe sicher. Die Ermittlungen dauern an.

- Vermisste Jugendliche aufgegriffen:

Bei einer der durchgeführten Personenkontrollen wurde eine 17-jährige als vermisst gemeldete Jugendliche angetroffen und entsprechend zurückgeführt. (as/al)

