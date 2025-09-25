PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere Paletten Kosmetikartikel aus LKW entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffnete eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam die Rückwand eines LKW-Anhängers, der auf einem Parkplatz in der Neulandstraße abgestellt war.

Der oder die Unbekannte hatte den Anhänger im Zeitraum zwischen Dienstagabend 20:00 Uhr und Mittwochfrüh 02:00 Uhr, ersten Erkenntnissen zufolge, aufgeflext und anschließend auf unbekannte Weise mehrere Paletten abtransportiert. Auf den Paletten waren unterschiedliche Kosmetikartikel gelagert. Wie die Täterschaft das Diebesgut entwendete und welches Transportfahrzeug dafür genutzt wurde, ist derzeit noch unklar. Der Wert der gestohlenen Waren liegt bei 55.000 Euro.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben und sachdienliche Hinweise mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim

