Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Rinteln (ots)
(Gav) Zwischen Dienstag, 16.09.2025, 08:30 Uhr, und 13:45 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Hartler Straße in Rinteln ein Suzuki Ignis beschädigt.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Wagen einer 50-jährigen Frau aus dem Extertal beim Rangieren und entfernte sich anschließend unerlaubt.
Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.
Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Rufnummer 05751 96460 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell