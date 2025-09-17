Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rinteln (ots)

(Gav) Zwischen Dienstag, 16.09.2025, 08:30 Uhr, und 13:45 Uhr wurde auf einem Parkplatz an der Hartler Straße in Rinteln ein Suzuki Ignis beschädigt.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Wagen einer 50-jährigen Frau aus dem Extertal beim Rangieren und entfernte sich anschließend unerlaubt.

Der Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Rufnummer 05751 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell