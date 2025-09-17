Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Diepenau (ots)
(Gav) Am Dienstagmorgen, 16.09.2025, gegen 07:30 Uhr, kam es auf der Mindener Straße in Diepenau zu einer Unfallflucht.
Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer geriet in den Gegenverkehr. Ein 36-jähriger Mann aus Petershagen musste mit seinem Mercedes Actros ausweichen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte mit seinem Sattelzug um.
Der entstandene Sachschaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.
Zeugen oder Hinweisgeber sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der Rufnummer 05761 90200 zu melden.
