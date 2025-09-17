Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw-Fahrer alkoholisiert unterwegs

Rinteln (ots)

(Gav) Am Dienstag, 16.09.2025, kontrollierten Beamte der Polizei Rinteln gegen 15:40 Uhr einen Pkw-Fahrer auf der Behrensstraße in Exten.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,65 Promille. Der 56-jährige Rintelner musste die Weiterfahrt beenden, sein Führerschein wurde beschlagnahmt und der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

