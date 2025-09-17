PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Montag, 15.09.2025, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 16.09.2025, 05:45 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz am Nordring in Nienburg zu einem Pkw-Aufbruch.

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Dreiecksscheibe eines VW Crafter ein und entwendete zwei Reisetaschen. Geschädigt ist ein 55-jähriger Mann aus Osten.

Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.09.2025 – 13:06

    POL-NI: Verkehrsunfall mit schwer verletztem E-Scooter-Fahrer

    Rodenberg (ots) - (Thi) Am Montag den 15.09.2025 ereignete sich gegen 7:55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Sudewiesenstraße in Rodenberg. Ein 42-Jähriger aus Rodenberg befuhr mit seinem Mercedes die Sudewiesestraße in Richtung Wendehammer rückwärtig der IGS Rodenberg. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 15-Jährigen aus Rodenberg, welcher mit seinem E-Scooter die Fahrbahn aus Richtung Sportplatz von dem ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:59

    POL-NI: PKW-Fahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

    Stöckse (ots) - (Gav) Am Montag, den 15. September 2025, kontrollierten Polizeibeamte aus Nienburg gegen 10:30 Uhr einen Kia Ceed in Stöckse. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 42-jährige Fahrer aus Nienburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auch seine Beifahrerin konnte keinen Führerschein vorweisen, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. ...

    mehr
  • 16.09.2025 – 10:31

    POL-NI: E-Scooter ohne Versicherung

    Nienstädt (ots) - (Gav) Am Montag, den 15.09.2025, wurde gegen 14:30 Uhr ein E-Scooter-Fahrer auf der Hannoverschen Straße in Nienstädt angehalten und kontrolliert. Den Kollegen der Verfügungseinheit war er aufgefallen, da das angebrachte Versicherungskennzeichen am Fahrzeug abgelaufen war. Ein Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz konnte durch den 19-jährigen Mann aus Obernkirchen nicht erbracht werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren