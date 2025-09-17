Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Montag, 15.09.2025, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 16.09.2025, 05:45 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz am Nordring in Nienburg zu einem Pkw-Aufbruch.

Ein bislang unbekannter Täter schlug die Dreiecksscheibe eines VW Crafter ein und entwendete zwei Reisetaschen. Geschädigt ist ein 55-jähriger Mann aus Osten.

Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell