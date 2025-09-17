Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Pkw-Aufbruch
Nienburg (ots)
(Gav) In der Zeit von Montag, 15.09.2025, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 16.09.2025, 05:45 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz am Nordring in Nienburg zu einem Pkw-Aufbruch.
Ein bislang unbekannter Täter schlug die Dreiecksscheibe eines VW Crafter ein und entwendete zwei Reisetaschen. Geschädigt ist ein 55-jähriger Mann aus Osten.
Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.
