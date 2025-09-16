Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter ohne Versicherung

Nienstädt (ots)

(Gav) Am Montag, den 15.09.2025, wurde gegen 14:30 Uhr ein E-Scooter-Fahrer auf der Hannoverschen Straße in Nienstädt angehalten und kontrolliert.

Den Kollegen der Verfügungseinheit war er aufgefallen, da das angebrachte Versicherungskennzeichen am Fahrzeug abgelaufen war.

Ein Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz konnte durch den 19-jährigen Mann aus Obernkirchen nicht erbracht werden.

Ihm wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell