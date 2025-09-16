Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht
Rehburg-Loccum (ots)
(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 15.09.2025 zwischen 10 und 11 Uhr in Rehburg-Loccum ereignete.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den roten Mitsubishi einer 71-Jährigen aus Stolzenau, welcher auf dem WEZ Parkplatz an der Rehburger Straße in Rehburg-Loccum geparkt war.
Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.
