Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 15.09.2025 zwischen 10 und 11 Uhr in Rehburg-Loccum ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den roten Mitsubishi einer 71-Jährigen aus Stolzenau, welcher auf dem WEZ Parkplatz an der Rehburger Straße in Rehburg-Loccum geparkt war.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

