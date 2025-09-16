PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rehburg-Loccum (ots)

(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag den 15.09.2025 zwischen 10 und 11 Uhr in Rehburg-Loccum ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den roten Mitsubishi einer 71-Jährigen aus Stolzenau, welcher auf dem WEZ Parkplatz an der Rehburger Straße in Rehburg-Loccum geparkt war.

Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

