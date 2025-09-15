Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rinteln (ots)

(Gav) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Sonntag, dem 14.09.2025 gegen 17:30 Uhr auf dem Parkplatz des Amtsgerichts an der Ostertorstraße in Rinteln ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte augenscheinlich beim Rangieren den Audi A4 eines 25-jährigen Rintelners.

Die Schadenssumme wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Rufnummer 05751 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell