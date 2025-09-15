Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Roller-Diebstahl

Nienburg (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 14. September 2025, wurde zwischen 16:00 Uhr und 22:10 Uhr in der Leinstraße, im Bereich der Fattoria Pizzeria, ein Motorroller entwendet.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Roller der Marke Longjia mit auffälligen orangefarbenen Schriftzügen an den Seiten. Zudem verfügte er über eine Helmablage. Auf bislang unbekannte Weise gelang es der Täterschaft, das abgestellte Kleinkraftrad zu entwenden.

Der entstandene Schaden wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 92120 zu melden.

