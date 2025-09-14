PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Pressemeldung des Polizeikommissariat Stadthagen vom 12.09.25 bis 14.09.25, 08.00 Uhr (phi)

Polizeikommissariat Stadthagen (ots)

Diebstahl von einem E-Scooter und einem E-Bike in Stadthagen

Am 12.09.25 wurde zwischen 07.45 und 13.15 h ein auf dem Schulgelände der IGS in Stadthagen, Schachtstraße, ein E-Scooter im Wert von 500 Euro von bislang unbekannten Tätern entwendet.

Im Zeitraum vom 11.09.25, 19.00 h, bis zum 12.09.25, 18.00 h, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Fahrradschuppen in der Straße Am Stadtpark in Stadthagen (Parkplatz bei Hagemeyer) ein gesichert abgestelltes E-Bike im Wert von 1800 Euro.

Klassischer Taschendiebstahl in Stadthagen

Am 13.09.25, ca. 09.15 h, hielt sich ein 86 jähriger Mann aus Wiedensahl zum Einkaufen in einem Discounter in der Bahnhofstraße in Stadthagen auf, um dort einzukaufen. Beim Bezahlen seiner Waren bemerkte er, dass seine Geldbörse, die sich in seiner Jackentasche befunden hat, nicht mehr da war. Diese muss ihm von einer bislang unbekannten Person aus der Tasche entwendet worden sein.

Unterschlagung von Bargeld in Stadthagen

Am 12.09.25 befand sich eine 67 jährige Frau aus der Gemeinde Wölpinghausen zum Einkaufen bei einem Discounter Am Helweg in Stadthagen. Nach dem Einkaufen vergaß sie ihre Tasche mit dem Einkauf, der Geldbörse und dem Mobiltelefon mit nach Hause zu nehmen. Zwischenzeitlich wurde die Einkaufstasche unbemerkt vor dem hiesigen Polizeikommissariat abgelegt. Diese wurde von einem hiesigen Polizeibeamten aufgefunden und mit in die Wache genommen, woraufhin die Frau aus Wölpinghausen benachrichtigt wurde. Diese stellte dann nach dem Eintreffen und der Durchsicht fest, dass sich der Einkauf, die Geldbörse und das Mobiltelefon noch in der Tasche befanden. Nur wurde durch den Finder das Bargeld aus der Geldbörse entnommen. Dabei handelt es sich um eine Unterschlagung, woraufhin ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet wurde.

Verkehrsunfallgeschen

Am 12.09.25, 13.25 h, befuhr eine 17 jährige Sachsenhägerin mit ihrem E-Scooter die Petersilienstraße in Sachsenhagen und wollte von dort aus mit dem E-Scooter nach rechts in die Mittelstraße abbiegen. Bei diesem Manöver geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem verkehrsbedingt stehenden Pkw einer 43 jährigen Lindhorsterin zusammen. Die 17 jährige stürzte dabei mit dem Fahrzeug zu Boden und verletzte sich leicht.

Im Stadtgebiet von Stadthagen wurden am 13.09.25 zwei weitere Verkehrsunfälle in der Enzer Straße und in der Jahnstraße aufgenommen. Hier entstanden jeweils nur leichte Sachschäden.

Am 13.09.25 stellte eine 58 jährige Frau aus Rehburg ihren Pkw Toyota Corolla von 10.57 und 11.24 h auf einem Stellplatz eines Baumarktes in der Dülwaldstraße in Stadthagen ab. In dieser Zeit muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken auf dem Parkplatz mit seinem Pkw gegen den Pkw der Rehburgerin gefahren sein. Anschließend entfernte sich der Fahrer mit seinem Pkw unerlaubt von der Unfallstelle. Gegen die unbekannte Person wurde ein Strafverfahren wegen Fahrerflucht eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

