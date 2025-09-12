Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Suthfeld - Verfolgungsfahrt zwischen Funkstreifenwagen und Motorroller

Suthfeld (ots)

(Reh) Am heutigen Abend, gegen 20:00 Uhr, kam es in der Ortschaft Helsinghausen in 31555 Suthfeld zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Funkstreifenwagen der Polizei Bad Nenndorf und einem 27-jährigen Mann aus Wunstorf, der einen Motorroller führte.

Der Mann befuhr mit seinem Motorroller gegen 20:00 Uhr die B442 aus Kreuzriehe kommend in Richtung Haste. In Höhe der Ortschaft Helsinghausen beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Bad Nenndorf eine Kontrolle bei dem Motorroller und dessen Fahrzeugführer durchzuführen. Sie forderten den Mann zum Anhalten auf. Dieser Aufforderung kam er nicht nach, stattdessen bog er mit seinem Roller nach rechts in einen Feldweg ab und beschleunigte seinen Fahrzeug.

Die Beamten nahmen unvermittelt die Verfolgung des Flüchtenden auf. Die Flucht zog sich quer durch die Ortschaft Helsinghausen. Im Rahmen der Flucht kam es zu zwei seitlichen Zusammenstößen zwischen Motorroller und Funkstreifenwagen. Der Mann entfernte sich mit seinem Motorroller nachfolgend jeweils von der Unfallörtlichkeit und setzte seine Flucht fort. In der Straße Zum Brinkfeld konnte der Fahrzeugführer mit seinem Motorroller nach einem kurzen Abbruch des Sichtkontakts erneut festgestellt werden.

Auf einem Feldweg, in Verlängerung der Straße Am Beckfeld, konnte er sodann erneut eingeholt werden. Im Zuge dessen fuhr der Mann mit seinem Motorroller erneut in die Fahrzeugseite des Funkstreifenwagens. Er konnte in der Folge durch die verfolgenden Beamten und durch hinzualarmierte weitere Kräfte des PK Bad Nenndorf festgenommen werden.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bei dem Fahrzeugführer. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Ferner konnte festgestellt werden, dass der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Er muss sich nun wegen diverser Straftaten, u. a. unerlaubtes Entfernen vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Personen, die durch die riskante Fahrweise des 27-Jährigen gefährdet worden sind, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter 05723/74920 zu melden.

