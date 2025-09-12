Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Suche nach vermisster 79-Jährigen erfolgreich
Hilgermissen (ots)
(kes) Die Suche nach der vermissten 79-Jährigen aus Hilgermissen, Ortsteil Eitzendorf, war erfolgreich. Die Frau konnte lebendig aufgefunden werden und wird nun medizinisch versorgt.
Die Pressemeldung mit der ursprünglichen Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht (www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6116773).
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
