Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Suche nach vermisster 79-Jährigen erfolgreich

Hilgermissen (ots)

(kes) Die Suche nach der vermissten 79-Jährigen aus Hilgermissen, Ortsteil Eitzendorf, war erfolgreich. Die Frau konnte lebendig aufgefunden werden und wird nun medizinisch versorgt.

Die Pressemeldung mit der ursprünglichen Öffentlichkeitsfahndung wurde gelöscht (www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6116773).

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell