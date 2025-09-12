POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bückeburg (ots)

(Gav) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, den 09.09.2025, zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des WEZ in Bückeburg ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Rangieren augenscheinlich den Opel Corsa einer 63-jährigen Bückeburgerin.

Die Schadenssumme wird auf einen oberen dreistelligen Bereich geschätzt.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Rufnummer 05722 28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

