POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(Gav) Die Polizei Bückeburg sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, den 09.09.2025, zwischen 12:45 Uhr und 13:30 Uhr auf dem Parkplatz des WEZ in Bückeburg ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte beim Rangieren augenscheinlich den Opel Corsa einer 63-jährigen Bückeburgerin.

Die Schadenssumme wird auf einen oberen dreistelligen Bereich geschätzt.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der Rufnummer 05722 28940 zu melden.

