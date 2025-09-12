Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rinteln (ots)

(Gav) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, den 10.09.2025, zwischen 00:00 Uhr und 13:40 Uhr auf der Mindener Straße in Rinteln ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr das Straßenbegleitgrün und beschädigte dabei einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Verursacher zu erfüllen.

Die Schadenssumme liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Rufnummer 05751 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell