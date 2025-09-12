PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Rinteln (ots)

(Gav) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch, den 10.09.2025, zwischen 00:00 Uhr und 13:40 Uhr auf der Mindener Straße in Rinteln ereignete.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr das Straßenbegleitgrün und beschädigte dabei einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seine Pflichten als Verursacher zu erfüllen.

Die Schadenssumme liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Der Unfallverursacher sowie Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Rufnummer 05751 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.09.2025 – 11:31

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

    Hagenburg (ots) - (Gav) Die Polizeistation Hagenburg sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, den 09.09.2025, in der Zeit zwischen 10 und 10:15 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Bergmannstraße in Hagenburg ereignete. Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse einer 71-Jährigen aus Auhagen. Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hagenburg ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:21

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

    Stolzenau (ots) - (Gav) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, den 09.09.2025, in der Zeit zwischen 11 und 11:30 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Leeser Straße in Rehburg-Loccum ereignete. Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse einer 78-Jährigen aus Petershagen. Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau ...

    mehr
  • 12.09.2025 – 11:14

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

    Rinteln (ots) - (Gav) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Mittwoch, den 10.09.2025, gegen 10 Uhr Uhr im Aldi-Supermarkt an der Braasstraße in Rinteln ereignete. Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse eines 85-jährigen Mannes aus dem Kalletal. Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751 96460 zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren