Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Rinteln (ots)

(Gav) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Mittwoch, den 10.09.2025, gegen 10 Uhr Uhr im Aldi-Supermarkt an der Braasstraße in Rinteln ereignete.

Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse eines 85-jährigen Mannes aus dem Kalletal.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell