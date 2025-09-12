Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl
Rinteln (ots)
(Gav) Die Polizei Rinteln sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Mittwoch, den 10.09.2025, gegen 10 Uhr Uhr im Aldi-Supermarkt an der Braasstraße in Rinteln ereignete.
Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse eines 85-jährigen Mannes aus dem Kalletal.
Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der 05751 96460 zu melden.
