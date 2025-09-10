Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person
Rinteln (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 09.09.2025 kam es in der Straße Ostereiche in Auetal zu einem Verkehrsunfall.
Nach den bisherigen Erkenntnissen stürzte eine 14-jährige Auetalerin mit ihrem E-Scooter aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt. Eine Passantin fand sie auf der Fahrbahn.
In der Folge des Sturzes verletzte sich die E-Scooter-Fahrerin schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.
Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Rufnummer 05751 96460 zu melden.
