Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit schwerstverletzter Person

Rinteln (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 09.09.2025 kam es in der Straße Ostereiche in Auetal zu einem Verkehrsunfall.

Nach den bisherigen Erkenntnissen stürzte eine 14-jährige Auetalerin mit ihrem E-Scooter aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt. Eine Passantin fand sie auf der Fahrbahn.

In der Folge des Sturzes verletzte sich die E-Scooter-Fahrerin schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Rufnummer 05751 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell