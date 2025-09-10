Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Rollerdiebstahl

Haste (ots)

(Thi) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Rollerdiebstahl, der sich am Bahnhof in Haste ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete den Motorroller der Marke Explorer eines 23-Jährigen aus Bad Nenndorf. Die Tat soll sich am Dienstag den 09.09.2025 zwischen 8:15 Uhr und 18:20 Uhr ereignet haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der 05723-74920 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell