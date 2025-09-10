PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Rollerdiebstahl

Haste (ots)

(Thi) Die Polizei Bad Nenndorf sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Rollerdiebstahl, der sich am Bahnhof in Haste ereignete.

Bislang unbekannte Täterschaft entwendete den Motorroller der Marke Explorer eines 23-Jährigen aus Bad Nenndorf. Die Tat soll sich am Dienstag den 09.09.2025 zwischen 8:15 Uhr und 18:20 Uhr ereignet haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Nenndorf unter der 05723-74920 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

