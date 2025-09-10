Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Pedelec
Hoya (ots)
(Thi) Die Polizei Hoya sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl, der sich am 09.09.2025 zwischen 8 und 13 Uhr in Hoya ereignete.
Bislang unbekannter Täter entwendete das an einem Fahrradständer der Diakonie (Von-Staffhorst-Straße 7) angeschlossene Pedelec der Marke Winora eines 48-Jährigen aus Hassel.
Der Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro.
Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der 04251-67280 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell