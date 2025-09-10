Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Pedelec

Hoya (ots)

(Thi) Die Polizei Hoya sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Diebstahl, der sich am 09.09.2025 zwischen 8 und 13 Uhr in Hoya ereignete.

Bislang unbekannter Täter entwendete das an einem Fahrradständer der Diakonie (Von-Staffhorst-Straße 7) angeschlossene Pedelec der Marke Winora eines 48-Jährigen aus Hassel.

Der Schaden beläuft sich auf über 2000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter der 04251-67280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell