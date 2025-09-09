Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Rehburg-Loccum (ots)

(Gav) Die Polizeistation Rehburg-Loccum sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Freitag, den 05.09.2025, gegen 14:30 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Leeser Straße in Rehburg-Loccum ereignete.

Gemäß der bisherigen Erkenntnisse wurde die Geschädigte von einem männlichen Täter während des Einkaufs in ein Gespräch verwickelt. An der Kasse wurde schließlich seitens der 84-jährigen Frau aus Petershagen das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkt.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Rehburg-Loccum unter der Telefonnummer 05037 969840 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell