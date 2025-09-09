Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter ohne Versicherung
Nienburg (ots)
(Gav) Am Sonntag, den 07.09.2025, wurde gegen 19:50 Uhr ein E-Scooter-Fahrer auf der Celler Straße in Nienburg angehalten. Er war der Polizei aufgefallen, da kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht war.
Ein Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz konnte durch den 17-jährigen Nienburger nicht erbracht werden.
Ihm wurde folglich die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde eine Strafanzeige gefertigt.
