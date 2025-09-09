Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter ohne Versicherung

Nienburg (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 07.09.2025, wurde gegen 19:50 Uhr ein E-Scooter-Fahrer auf der Celler Straße in Nienburg angehalten. Er war der Polizei aufgefallen, da kein Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht war.

Ein Nachweis über einen gültigen Versicherungsschutz konnte durch den 17-jährigen Nienburger nicht erbracht werden.

Ihm wurde folglich die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde eine Strafanzeige gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell