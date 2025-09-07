Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Tag der Führerscheinbeschlagnahmen

Stadthagen / Lauenhagen (ots)

cho / Am 06.09.2025 musste die Polizei Stadthagen in vier verschiedenen Sachverhalten vier Führerscheine beschlagnahmen und in allen Fällen Blutentnahmen durchführen lassen.

Gestartet hat die Serie ein 19 jähriger Stadthäger mit seinem Renault Captur. Gegen 01:00 Uhr fuhr er gegen einen geparkten PKW in der Feldstraße von Stadthagen. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurden bei ihm Betäubungsmittel gefunden. Wie sich herausstellte, stand der junge Mann zu dem unter dem Einfluss dessen, so dass ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Der zweite Streich ließ nicht lange auf sich warten. Gegen 02:45 h meldeten zwei Jugendliche, dass sie soeben in Lauenhagen durch einen PKW angefahren seien worden. Dieser sei von der Fahrbahn abgekommen und habe die beiden touchiert und hierbei zum Glück nur leicht verletzt. Der PKW habe sich jedoch von der Unfallstelle unerlaubt entfernt und sei folglich flüchtig. Wenige Kilometer entfernt, konnte im Rahmen der Fahndung ein verlassener 1er BWM in einem Graben liegend festgestellt werden. Eine unverzügliche Überprüfung der Halteradresse ergab, dass der 18 jährige Halter aus Auhagen erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2 Promille. Es besteht der Verdacht, dass es sich hierbei auch um den Führer des PKW handelte, woraufhin auch hier ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

Weiter ging es um 20:30 Uhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Kernstadt von Stadthagen, wurde ein 22 jähriger Mann mit seinem PKW kontrolliert. Der Mann wies einen Atemalkoholwert von fast 2 Promille auf. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

Den Abschluss bildet eine 33 jährige Stadthägerin, die mit ihrem PKW gegen 22 Uhr durch die Kernstadt von Stadthagen fuhr und kontrolliert wurde. Auch sie wies einen Atemalkoholwert von fast 2 Promille auf und spürte die gleichen Konsequenzen wie die drei Männer zuvor an diesem Tage.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell