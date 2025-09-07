Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheit im Verkehr

Rinteln (ots)

(bae)Am Samstag, den 06.09.2025 um 23:18 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer mitgeteilt, dass im Bereich Steinbergen ein E-Scooter unterwegs sei, der "Schlangenlinien" fahren würde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte der 34-jährige Fahrer dann auch im Bereich Steinbergen, Am Fahrenplatz angetroffen werden. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von 1,1 %o. Dem Rintelner wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell